أستراليا تسقط جنسية داعشي

ألغت أستراليا جنسية رجل دين جزائري المولد أدين بقيادة خلية إرهابية كانت تخطط لتفجير مباراة لكرة القدم في ملبورن عام 2005، حسبما قال وزير الداخلية بيتر داتون اليوم، الأربعاء.

ووفق الإعلان، يعد عبد الناصر بن بريكة أول شخص يتم تجريده من جنسيته أثناء وجوده في أستراليا.

وقال داتون للصحفيين في بريزبين: "إذا كان شخصًا يمثل تهديدًا إرهابيًا كبيرًا لبلدنا ، فسنفعل كل ما هو ممكن في القانون الأسترالي لحماية الأستراليين".

وأدين بن بريكة بثلاث تهم تتعلق بالإرهاب، وحكم عليه بالسجن 15 عاما بتهمة توجيه جماعة إرهابية والانتماء إلى جماعة إرهابية وحيازة مواد مرتبطة بالتخطيط لعمل إرهابي.

لا يزال بن بريكة في سجن أسترالي على الرغم من إنهاء عقوبته، وبموجب القانون الأسترالي، يُسمح لكانبيرا باحتجاز أي شخص مُدان بجرائم إرهابية لمدة تصل إلى ثلاث سنوات بعد انتهاء عقوبته.

استأنف محامو بن بريكة ضد اعتقاله المستمر، وأمامه 90 يومًا للاستئناف على إلغاء تأشيرته والعودة إلى الجزائر.

بموجب القانون الأسترالي، لا يمكن تجريد أي شخص من جنسيته إلا إذا كان مواطنًا مزدوجًا ، وبالتالي يمنع الأشخاص من أن يصبحوا عديمي الجنسية.

استخدمت أستراليا هذه السلطات في عام 2019 لتجريد نيل براكاش من الجنسية، وهو شخص زعمت تقارير تجنيده لحساب داعش، وهو مسجون في تركيا.

واتخذت أستراليا القرار باعتبار أنه يحمل جنسية مزدوجة ولأنه يحمل أيضًا الجنسية الفيجية، على الرغم من أن فيجي نفت هذا الادعاء، مما أدى إلى توتر العلاقات الثنائية.

وأعلنت أستراليا في ديسمبر 2017، انتهاء ضرباتها الجوية ضد تنظيم داعش في العراق وسوريا، بعد مشاركتها لمدة ثلاثة سنوات ضمن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة ضد داعش.

وقالت حينها وزيرة الدفاع الأسترالية ماريز باين إن القرار اتخذ بعد إعلان العراق النصر على تنظيم داعش الإرهابي.

وشاركت أستراليا في الجهود التي تقودها الولايات المتحدة ضد داعش في الشرق الأوسط منذ عام 2014.

وأبقت أستراليا وقتها على 80 فردا للمشاركة في مجموعة العمليات الخاصة بالعراق.

ويدرب جنود أستراليون قوات عراقية في قاعدة التاجي العسكرية خارج بغداد.