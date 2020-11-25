خسائر بشرية ومادية جراء القصف الإسرائيلي على سوريا

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 8 من الميليشيات الموالية لإيران، جراء قصف إسرائيلي ليلي على سوريا.

وأوضح المرصد السوري أن تم توثيق مقتل 8 من الميليشيات الموالية لإيران وحزب الله اللبناني من جنسيات غير سورية، جراء القصف الإسرائيلي على جبل المانع بريف دمشق الجنوبي قبيل منتصف الليل.

وأضاف المرصد أن الضربات الإسرائيلية استهدفت مراكز ومخازن أسلحة وصواريخ تابع للإيرانيين وحزب الله في منطقة جبل المانع بريف دمشق الجنوبي، كما جرى استهدف مركز عسكري تابع لميليشيا "المقاومة السورية لتحرير الجولان" في محيط قرية رويحينة الواقعة عند الحدود السورية مع الجولان المحتل بريف القنيطرة.

وتسببت الضربات الإسرائيلية في خسائر مادية تمثلت بتدمير مستودعات صواريخ في جبل المانع وآليات تابعة لمركز عسكري للمقاومة السورية لتحرير الجولان ضمن اللواء 90 في محيط رويحينة، في حين لايزال عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.

وبذلك، تكون إسرائيل قد استهدفت الأراضي السورية 36 مرة منذ بداية عام 2020 الجاري، وتسببت تلك الضربات الجوية والصاروخية بمقتل 206 وهم 41 من الجنسية السورية، و165 من جنسيات غير سورية.

وفي سياق المتصل، ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، بدون أن تنسب إلى مصدر، إن الضربة استهدفت قاعدة عسكرية في منطقة "جبل مانع" قرب بلدة "الكسوة"؛ حيث يترسخ الحرس الثوري الإيراني منذ فترة طويلة في منطقة وعرة على بعد 15 كم جنوب دمشق.

ولم يصدر بيان رسمي من إسرائيل حول الهجوم حتى الساعة 7:00 ت.غ.

ونادرا ما تعلق إسرائيل على ما يقال بخصوص قصفها مواقع في سوريا بين الفينة والأخرى.

وشنت إسرائيل غارات جوية على ما وصفتها بأنها مجموعة واسعة من الأهداف السورية والإيرانية في سوريا، في مؤشر على أنها ستواصل سياسة القصف عبر الحدود رغم هزيمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي نفتالي بينيت مسبقًا، إنهم يهدفون إلى إبعاد إيران من سوريا خلال الأشهر الـ12 المقبلة.