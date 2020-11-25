تراجع سعر الذهب، اليوم الأربعاء، مع بدء عملية انتقال جو بايدن إلى البيت الأبيض رسميا. ونزل الذهب في السوق الفورية 0.1 % إلى 1805 دولارات للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06.48 بتوقيت جرينتش. وأمس الثلاثاء، هبط المعدن لأقل مستوى منذ 17 يوليو عند 1800.01 دولار. ونزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 % إلى 1802.80دولار، فيما صعدت الأسهم العالمية لمستويات قياسية بعدما أعطي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضوء الأخضر لبدء انتقال السلطة لبايدن. وتقلص أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة لحيازة الذهب الذي لا يحمل عائدا. وارتفع الذهب أكثر من 18% هذا العام بفضل وضعه كأداة تحوط في مواجهة التضخم الذي حفزه إطلاق برامج تحفيز مالي ضخمة عالميا. ويترقب مستثمرون محضر آخر اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الذي يصدر في الساعة 19.00 بتوقيت جريتنتش. وتراجعت الفضة 0.3 % إلى 23.19 دولار للأوقية، في حين زاد البلاتين 0.4 % إلى 964.60 دولار، وهبط البلاديوم 0.4 % إلى 2339.43 دولار.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر انهيار أسعار الذهب العالمية | اعرف السبب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.