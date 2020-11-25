نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. إحباط مخطط داعشي لشن هجمات إرهابية في موسكو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها، نقلًا عن مصادر إعلامية روسية، بإحباط مخطط داعشي لشن هجمات إرهابية في موسكو واعتقال شخص.

وفي وقت سابق، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، إحباط هجوم إرهابي ضد أماكن مزدحمة في إقليم ستافروبول، وتدمير خلية لتنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي، "اعتقلت القوات الخاصة في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في مدينة نفتيكومسك أحد المجرمين، وأظهر الثاني مقاومة مسلحة فتم تحييده. ولا إصابات بين المدنيين أو قوات تنفيذ القانون".

وأضاف البيان أنه عثر على معدات ومواد لإعداد قنبلة يدوية ناسفة في المكان، وأسلحة، وكتب "أدب" متطرف محظور.