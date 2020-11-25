عاجل.. انفجار سيارة مفخخة تستهدف مركز شرطة بأفغانستان

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأفغانية، انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركزا للشرطة فى إقليم قندهار، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الأفغانية، انفجار سيارة مفخخة استهدفت مركزا للشرطة فى إقليم قندهار، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية. يشار إلى أن حركة طالبان، كانت قد استهدفت الأسبوع الماضى، مقر الشرطة فى إقليم "فارياب" شمالى أفغانستان بسيارة مفخخة، الأمر الذى أسفر عن إصابة ثلاثة من أفراد الشرطة.

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