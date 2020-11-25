وزير الدفاع القبرصى: مواصلة تركيا نشر التوتر فى المنطقة سيعرضها للعقوبات

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الدفاع القبرصى، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، إن "العقوبات ضد أنقرة تبقى مطروحة على الطاولة". يشار إلى أن البرلمانى الأوروبى، كان قد طالب بوقف تصدير السلاح لتركيا، كما شدد على ضرورة اتخاذ حزمة متكاملة من التدابير الدبلوماسية والاقتصادية والمالية ضد أنقرة، للمساهمة فى دفع الأخيرة لمراجعة مواقفها.

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