جدة - نرمين السيد - وكان من المقرر أن تستضيف المستشارية الألمانية أنجيلا ميركل، مؤتمراً بالفيديو لرؤساء وزراء الولايات الألمانية، صباح اليوم الأربعاء، لمناقشة تمديد الإغلاق والتدابير الأخرى لمكافحة فيروس كورونا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. اصطدام سيارة ببوابة مقر المستشارية الألمانية فى برلين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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