"مبادلة أبوظبي" تبحث عن شركاء إسرائيليين للاستثمار في التكنولوجيا

قال رئيس وحدة المشاريع في شركة "مبادلة" للاستثمار إبراهيم عجمي، إن شركة الاستثمار الحكومية تعتزم تحديد شركاء محتملين في إسرائيل والبحث عن مشروعات تحقق معدلات نمو مرتفعة للاستثمار فيها سويًا.

وأضاف عجمي بمؤتمر للتكنولوجيا المالية في أبوظبي "ستكون ثمة فرص استثمار مثيرة للاهتمام مع مشروعات أو صناديق مشتركة، ولكن تقييم ذلك لا يزال في مرحلة مبكرة".

وأكد أن "ثمة اهتماما دائما بوادي السيليكون. لكننا نبحث -أيضا- في أوروبا والشرق الأوسط. نبحث في الهند ونود أن ننشط كثيرا في الصين".

ووقعت الإمارات وإسرائيل مجموعة من الاتفاقات لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية عقب اتفاق البلدين على تطبيع العلاقات بينهما في أغسطس.

وقالت "مبادلة" في وقت سابق من العام، إنها اشترت حصة 1.85% في "جيو بلاتفورمز" الوحدة الرقيمة التي تتبع "ريلاينس إنداستريز" مقابل 1.2 مليار دولار“.

وتدير "مبادلة" أصولا بقيمة 230 مليار دولار، وهي ثاني أكبر مستثمر في الإمارة بعد "جهاز أبوظبي للاستثمار"، الذي تقدر أصوله بنحو 700 مليار دولار.