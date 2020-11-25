الشرطة السويسرية تصف عملية طعن سيدة لامرأتين بالعمل الإرهابي

قالت الشرطة السويسرية، اليوم الأربعاء، إنها تشتبه في أن تكون عملية طعن مواطنة سويسرية لامرأتين بمدينة لوجانو، بمقاطعة تيسين، جنوبي البلاد، عمل إرهابي.

ووفقا لما ذكرته شبكة "سكاي نيوز"، في نبأ عاجل لها، أعلنت الشرطة السويسرية أن منفذة الهجوم لها خلفية إرهابية.

وكانت الشرطة السويسرية قد ألقت، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على مشتبه بها على خلفية عملية الطعن في مدينة لوجانو، مؤكدة أنها لا تستبعد وجود دوافع إرهابية وراء الاعتداء.

هاجمت امرأة بسكين، امرأتين من المارة في متجر لعب في مدينة لوجانو بمقاطعة تيسين السويسرية.

وكتب الادعاء العام على تويتر أنه يتوقع أن الحادثة "هجوم يحتمل أن له دوافع إرهابية".

وذكرت الشرطة أن المرأة السويسرية تبلغ من العمر 28 عاما، هاجمت المرأتين لأسباب لم يتم الكشف عنها بعد؛ بحسب وكالة الأنباء الألمانية.