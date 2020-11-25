روسيا في قبضة كورونا.. رقم قياسي جديد للوفيات والمصابين

سجلت روسيا ارتفاعًا قياسيًا بلغ 507 وفيات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد الأربعاء ، وفق ما ذكرت صحيفة موسكو تايمز الروسية.

أقر الكرملين بالضغط الشديد على نظام الرعاية الصحية في البلاد ، لكنه يواصل استبعاد إغلاق جديد على مستوى البلاد.

يبلغ العدد الإجمالي للقتلى في البلاد الآن 37538 ، وهو رقم يعتقد على نطاق واسع أنه تم التقليل منه بسبب طرق العدد، وليس بغرض إخفاء البيانات، حيث تم تغريم مستشفى لإخفاءه أكثر من 1000 مريض بفيروس كورونا في وقت سابق ، وأصدرت محكمة في مدينة أوفا غرامة قدرها 200 ألف روبل (2600 دولار) على مستشفى كوفاتوف ريبابليك السريري بعد إدانتها بحجب معلومات عن 1414 مريضًا بفيروس كورونا في سبتمبر.

وكشف تحليل للإحصاءات الرسمية عن الوفيات ، نُشر في وقت سابق من هذا الشهر ، عن حوالي 120 ألف حالة وفاة زائدة في روسيا منذ بداية الوباء.

وأفادت التقارير الروسية، بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق وأعلن عن "قلقه" من ارتفاع معدلات الوفيات الناجمة عن الفيروس في روسيا، وطالب باتخاذ كافة التدابير لمنع انجرار روسيا أكثر إلى مستنقع كورونا.

وسجلت السلطات الصحية الروسية، اليوم الأربعاء ، 23675 إصابة جديدة في جميع المناطق الروسية البالغ عددها 85.

وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بالفيروس 2,162,503 حالة، وهو ما جعلها تأتي بعد أمريكا والهند والبرازيل.

وقالت الصحيفة إن أكثر من خمس المصابين الجدد لم تظهر عليهم الأعراض.

و للمرة الأولى منذ بداية الوباء ، سجلت منطقة موسكو أكثر من 1000 حالة إصابة بـ 1005 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

ولا تزال موسكو بؤرة تفشي Covid-19 في روسيا بــ 4685 حالة جديدة ، تليها سانت بطرسبرج مع سجلها الخاص البالغ 3421 إصابة جديدة.

و أصبحت سانت بطرسبرج ثاني أكثر المناطق تضررًا في روسيا حيث سجلت 107464 حالة ، متجاوزة منطقة موسكو البالغ عدد حالاتها 105748 حالة.

وتقول السلطات إن الإصابات بفيروس كورونا في روسيا تضاعفت ثلاث مرات تقريبًا من 6.1 إلى 17.1 لكل 100 ألف شخص.

وتجاوز إجمالي عدد الحالات 2 مليون حالة الأسبوع الماضي مع أرقام قياسية من الإصابات والوفيات خلال الموجة الثانية.