محمد بن راشد يهنئ الرئيس السيسي بفوز هالة السعيد أفضل وزيرة عربية

هنأ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات و رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بفوز وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي.

و دشن محمد بن راشد علي موقعه الشخصي للتواصل الاجتماعي " تويتر " كاتبا : أبارك لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فوز وزيرة التخطيط و التنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي .. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة ".أبارك لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي @AlsisiOfficial فوز وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية هالة السعيد كأفضل وزيرة في العالم العربي .. التطوير الحكومي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي يحقق قفزات مدروسة pic.twitter.com/s1uiVFRMd4

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) November 25, 2020

وتشغل هالة السعيد منصب عميد كلية اقتصاد وعلوم سياسية، وهى من مواليد مايو 1957، بمحافظة الدقهلية، وهى ابنة لوزير الكهرباء والسد العالى عام 1970 المهندس حلمى السعيد.

حصلت على دكتوراه الفلسفة فى الاقتصاد من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة خلال عام 1989، كما حصلت على ماجستير فى الاقتصاد بتقدير ممتاز من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة خلال عام 1983، علاوة على حصولها على بكالوريوس الاقتصاد جيد جدًا مع مرتبة الشرف من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية-جامعة القاهرة عام 1978.

شاركت "السعيد" فى إدارة مشروع "أول مسح قومى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى مصر" (2009-2011)، بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كما شاركت فى وضع الملامح العامة لأول استراتيجية قومية للتمويل متناهى الصغر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وهيئة المعونة الأمريكية، وبنك التعمير الألمانى خلال عام 2005.

وشغلت العديد من المناصب بخلاف كونها أول عميد منتخب لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، حيث تعمل عضوا بمجلس إدارة البنك المركزى المصرى اعتبار من ديسمبر 2015، وعضو مجلس إدارة وكالة أنباء الشرق الأوسط، ومجلس إدارة المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى المصرى اعتبارًا من 2012، كما شغلت منصب عضو المجلس الاقتصادى التابع لأكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا خلال الفترة من 2001 حتى 2009.

وشاركت "السعيد" فى إعداد العديد من الدراسات والأبحاث الخاصة بالاقتصاد المصرى، وكرمت من العديد من الجامعات من بينها جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية، وكذلك المؤتمر الدولى الثانى للبحوث العلمية وتطبيقاتها.

ومؤخرًا، حضرت "السعيد" لقاءً مع رئيس مجلس الوزراء، حيث اجتمع بجميع خبراء الاقتصاد المصريين فى أكتوبر الماضى، وكشفت أن اللقاء بحث برنامج الحكومة المتكامل للإصلاح الاقتصادى، وبرامج الحماية الاجتماعية، مؤكدة أن المبادرة التى أطلقها رئيس الوزراء بالتواصل مع الخبراء خطوة مهمة للغاية، خاصة أنه فى أى فترة بها تحديات صعبة يظل عنصر التواصل أحد العناصر المهمة لمواجهة التحديات.