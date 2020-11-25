شاهد..استنفار أمني بعد اصطدام سيارة ببوابات قصر المستشارة الألمانية

اصطدمت سيارة ببوابات مكتب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الأربعاء، وفق ما أوردت صحف ألمانية في نبأ عاجل.
وأظهرت صور تمت مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي سيارة مكتوب عليها رسالة تقول: "أنت من صب اللعنة على الأطفال ، كبار السن قتلة".
أظهرت صور أخرى من مكان الحادث لوحة "أوقفوا سياسة العولمة" مطلية باللون الأبيض على الجانب الآخر من السيارة.
وكتبت شرطة برلين على موقع تويتر أن "زملائنا موجودون حاليًا في مكان الحادث في مكتب المستشارة مع الشرطة الفيدرالية.
قالت الشرطة إن السائق قد تم احتجازه، للتحقيق معه ومعرفة دوافعه، والتأكد ما إذا كان العمل ارهابيًا أم نتيجة دوافع أخرى، وسط حالة من الاستنفار الأمني .
وقع الحدث خلال مؤتمر فيديو رئيسي بين المستشارة ميركل ووزراء الدولة الألمانية بشأن تمديد إجراءات الإغلاق في جميع أنحاء البلاد.
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