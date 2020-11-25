الاتحاد الأوروبى: بدء عملية التطعيم بـ لقاح كورونا قبل نهاية العام

جدة - نرمين السيد - وكانت المفوضية الأوروبية أعلنت، أمس الثلاثاء، عن توصلها إلى اتفاق مع شركة مودرنا الأمريكية لتزويدها بلقاح ضد فيروس كورونا.

وقبل ذلك، سبق أن وقعت المفوضية الأوروبية خمسة عقود لطلبات مسبقة للقاحات مع شركة "أسترازينيكا" السويدية البريطانية وشركة "جونسون آند جونسون" الأمريكية (400 مليون جرعة من كل من الشركتين) وتحالف شركتى "سانوفي" الفرنسية و"جى إس كيه" البريطانية (300 مليون جرعة) وتحالف "فايزر" الأمريكية و"بايونتيك" الألمانية (300 مليون جرعة) ومختبر "كيورفاك" الألمانى (405 ملايين جرعة).