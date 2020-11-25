رئيسة المفوضية الأوروبية: جاهزون لمواجهة تداعيات فشل مفاوضات بريكست

جدة - نرمين السيد - وأضافت أورسولا، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، أنهم جاهزون لمواجهة تداعيات فشل مفاوضات بريكست. وتنتهي المرحلة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى فى 31 ديسمبر المقبل، وستحتاج المملكة المتحدة وأوروبا إلى اتفاق تجارى لتنظيم العلاقات بينهما أو ستكون هناك فوضى اقتصادية.

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