قتلى ومفقودون بانقلاب زورق مهاجرين قبالة جزر الكناري

لقي 4 أشخاص مصرعهم غرقًا وفُقد آخرون إثر انقلاب زورق كان يقل 35 مهاجرًا من منطقة المغرب العربي.

وذكرت خدمة الطوارئ في جزر الكناري - وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الأربعاء/ - أن زورقًا يقل 35 مهاجرًا من منطقة المغرب العربي انقلب، حيث تم العثور على جثث أربعة أشخاص وأنقذت 28 وما زال آخرون في عداد المفقودين، وتواصل خدمة الطوارئ البحث عن زورق آخر.

وارتفع عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى جزر الكناري هذا العام إلى 17 ألف مهاجر، أي عشرة أمثال عددهم في العام الماضي، فيما يستبد اليأس بسكان شمال إفريقيا الذين خسروا عملهم في السياحة وهي من القطاعات الأكثر تضررًا من تفشي جائحة كورونا.

ووعدت الحكومة الإسبانية، في وقت سابق ، بالمساعدة في بناء مراكز إيواء للمهاجرين بعد أن طلبت السلطات المحلية المساعدة في توفير المسكن لآلاف ينامون في العراء.