نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاتحاد الأوروبي: الحرب في إثيوبيا تزعزع استقرار شرق أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، إن الحرب في إثيوبيا تزعزع استقرار شرق أفريقيا، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وفي وقت سابق، أعلن رئيس إقليم تيجراي المتمرد شمال إثيوبيا أن شعبه "مستعد للموت" غداة المهلة التي حددها رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، ومنح بموجبها قادة تيغراي 72 ساعة للاستسلام.

وقال زعيم جبهة تحرير تيغراي ديبريتسيون غيبريمايكل لوكالة "فرانس برس": "كم مرة حدد أبيي أحمد ثلاثة أيام؟ لا يدرك من نحن. نحن شعب له مبادئه ومستعد للموت دفاعا عن حقنا في إدراة منطقتنا".

وأضاف: "يحاولون التستر على الهزيمة التي منيوا بها على ثلاث جبهات ليتسنى لهم وقت لإعادة التمركز".