نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ألمانيا تسجل قفزة قياسية في وفيات كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت السلطات الصحية في ألمانيا، تسجيل وفيات قياسية بفيروس كورونا بلغت 410 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية قبيل اجتماع زعماء الولايات، مع المستشارة أنغيلا ميركل لبحث القيود التي ستفرض في موسم الأعياد.

وزادت أعداد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا 18633 حالة ليصل الإجمالي إلى 961320 حالة، وفقًا لبيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وقد شهدت ألمانيا، ارتفًاعا جديدًا في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وارتفع عدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا 17561 حالة، في 24 ساعة، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة 833307 حالات، وفقًا لأحدث بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.

وأعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية بألمانيا، تسجيل 305 حالات وفاة جديدة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.