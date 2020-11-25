أخبار اليمن : توقعات الارصاد الجوية خلال 72 ساعة قادمة

توقعات الارصاد الجوية خلال 72 ساعة قادمة
توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس صحو إلى غائم جزئياً وبارد مع هطول أمطار خفيفة ومتفرقة خلال الـ72 ساعة المقبلة.
وذكر المركز في نشرته اليوم، أن الطقس سيكون صحو إلى غائم جزئياً وبارداً نسبياً أثناء الليل والصباح على المرتفعات الجبلية خاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار والبيضاء.
ولفت إلى إمكانية تشكل خلايا متفرقة من السحب الركامية على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية المحاذية لسهل تهامة يرافقها هطول أمطار خفيفة ومتفرقة مع احتمال تشكل الشابورة المائية أو الضباب على أجزاء من المنحدرات الجبلية لمحافظات تعز - لحج – إب – ريمة – المحويت وحجة.
وأشار المركز إلى أن الطقس في المناطق الصحراوية سيكون صحو إلى غائم جزئيا، والرياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للأتربة والرمال.
فيما ستكون الأجواء في المناطق الساحلية صحوة إلى غائمة جزئياً على معظم السواحل مع إمكانية هطول أمطار متفرقة على أجزاء من السواحل الجنوبية والشرقية والغربية.
وبحسب المركز يسود أرخبيل سقطرى طقس غائم جزئياً إلى غائم مع احتمال هطول أمطار متفاوتة الشدة، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية تتراوح سرعتها ما بين 10 إلى 20 عقدة.
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