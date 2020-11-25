أخبار اليمن : بالأرقام.. آخر مستجدات كورونا حول العالم

بالأرقام.. آخر مستجدات كورونا حول العالمكشفت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا، حتى صباح اليوم الأربعاء، أن حصيلة أعداد المصابين المعلن عنها بلغت نحو 60 مليونا و108 آلاف إصابة، تعافى منهم نحو 41 مليونا و557 ألف مريض، فيما عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس مليون و415 ألف وفاة.

وبحسب وكالة أنباء "رويترز" تواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم.

وسجلت دول العالم الثلاثاء، زيادة ملحوظة مقارنه باليوم الذي سبقه في عدد الاصابات الجديدة وعدد الوفيات، وسجلت 543 ألفا و373 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 11,720 حالة وفاة.

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي.

وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (265,943 وفاة)، والبرازيل (170,179 وفاة)، والهند (134,743 وفاة)، والمكسيك (102,739 وفاة)، وبريطانيا (55,838 وفاة).