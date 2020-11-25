عاجل.. مشروع قرار للبرلمان الأوروبى يدعو لفرض عقوبات على تركيا

جدة - نرمين السيد - ودعت النواب، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، لاستئناف مفاوضات توحيد قبرص برعاية أممية، مشيرة إلى رفضها محاولات تركيا تقسيم جزيرة قبرص.
من جانبه، أعرب جوزيب بوريل، ممثل الاتحاد الأوروبى للشؤون الخارجية والسياسة، عن أمله بحصول تغيير فى موقف تركيا قبل القمة الأوروبية فى 10 ديسمبر المقبل، مؤكدا أن قادة أوروبا سيقررون الرد على تصرفات تركيا فى قمة ديسمبر.
وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، قد زار الأسبوع الماضى، منطقة فاروشا فى شمال جزيرة قبرص، والتى كانت منتجعا سياحيا فخما وباتت "مدينة أشباح" ضمن المنطقة العازلة التى أقامتها الأمم المتحدة وقسّمت الجزيرة بعد الاجتياح التركى للشمال فى 1974.
وأتت زيارة إردوغان لـ"جمهورية شمال قبرص التركية" غير المعترف بها دوليّا، وسط أجواء توتر شديد فى الجزيرة، وقد نددت جمهورية قبرص بهذه الزيارة باعتبارها "استفزازا غير مسبوق".
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