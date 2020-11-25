"سبوتنيك": إدارة ترامب تعتزم فرض عقوبات جديدة على كيانات روسية كبيرة

تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، فرض عقوبات جديدة على كيانات روسية عملاقة مثل مؤسسة الطاقة النووية "روس أتوم" ومؤسسة الفضاء "روسكوسموس " .
وذكرت وكالة أنباء " سبوتنيك" الروسية اليوم /الأربعاء/ أن مسودة قرارات إدارة الرئيس ترامب تشير إلى أنه سيتم إدراج كيانات روسية على قائمة العقوبات الأميركية، منها مؤسسة الطاقة النووية "روس أتوم" ومؤسسة الفضاء "روسكوسموس" والمؤسسة الاتحادية الحكومية الموحدة المرتبطة بإدارة الرئيس الروسي ووزارة الدفاع الروسية وأحد مراكزها، بالإضافة إلى مركز الطب الشرعي التابع لوزارة الداخلية الروسية لمنطقة نيجني نوفجورود الروسية.
وتتعلق القائمة الجديدة بالقيود التي قد تفرضها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على 89 شركة صينية تتعاون مع الجيش وما يقرب من ثلاثين مؤسسة روسية.
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