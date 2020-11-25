"أوابك" تدين وتستنكر الانفجار الذي تسبب بحريق خزان للوقود في جدة

أدانت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، الهجوم الإرهابي الذي تسبب في نشوب حريق بخزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمالي مدينة جدة السعودية.
وقال أمين عام (أوابك) علي بن سبت - في بيان صحفي اليوم الأربعاء- :"إن (أوابك) تدين وتستنكر هذا العمل الإرهابي والتخريبي المشين الذي يستهدف أمن المملكة العربية السعودية، واستقرار إمدادات الطاقة للعالم والاقتصاد العالمي".
وأعرب الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول ، عن تقدير المنظمة للجهود الكبيرة التي يبذلها القائمون على صناعة الطاقة في السعودية.
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