بسبب عدم تمرير ميزانية الدولة.. رئيسة المحكمة العليا في إسرائيل تنتقد الكنيست

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيسة المحكمة العليا الإسرائيلية إستير حايوت، انتقدت بشدة عدم تمرير الكنيست مشروع ميزانية الدولة للعام المقبل.

وأكدت القاضية حايوت خلال نظر المحكمة في التماسات بهذا الشأن، قدمتها "الحركة من أجل نزاهة السلطة"، أن التأخر في إقرار الميزانية يُشكل انتهاكًا لقانون الأساس المعني.

ومن جهته، أكد القاضي الإسرائيلي نيل هِنْدِل، أنه لا مبرر لعدم إقرار الميزانية قُبيل انتهاء العام الجاري، ما يعني افتتاح السنة المقبلة دون ميزانية.

وبحسب القناة العبرية، طلبت المحكمة من ممثلة الدولة أن تُقدم مبررات جديدة لسياسة الحكومة في الشأن، بعد أن أكدت أنها غير راضية من تلك التي عُرضت خلال الجلسة.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قبل 12 يومًا أعطت مهلة واحدا وعشرين يومًا لشرح لماذا لا يجب إلغاء تسوية حكومة التناوب بين بنيامين نتنياهو وبيني غانتس كما تطالب به عدة التماسات رُفعت إليها.