أفضل وزارة عربية.. السعودية تحقق إنجازا جديدا

فازت وزارة التجارة السعودية بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وبالتعاون مع جامعة الدول العربية.

وبارك الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمير محمد بن سلمان فوز وزارة التجارة في المملكة كأفضل وزارة في العالم العربي من بين أكثر من ٥٠٠٠ مشاركة حكومية عربية، مشيرًا إلى أن رؤية ٢٠٣٠ التي يقودها الأمير محمد أفرزت تجارب عربية حكومية غير مسبوقة تنافس العالمية.

وفى المقابل، حصدت جمهورية مصر العربية 4 جوائر لـ التميز الحكومي العربي، حيث تم اختيار الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أفضل وزير عربي، وأفضل مشوع تطوير بنية تحتية: مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وأفضل محافظ عربي: اللواء عادل غضبان، محافظ بورسعيد، وأفضل موظفة حكومية عربية: نهى أحمد السيد.

وتقدمت الدكتورة هالة السعيد بالشكر لإدارة الجائزة وجامعة الدول العربية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية على ثقتهم واختيارها كأفضل وزيرة عربية.

جدير بالذكر أن جائزة التميز الحكومي العربي” 15 فئة، موزعة على فئتين رئيسيتين هما الأفراد والمؤسسات، حيث تضم الجوائز الفردية فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة ومؤسسة عربية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.

أما الجوائز المؤسسية فتنقسم إلى رئيسية وفرعية، حيث تضم الجوائز الرئيسية فئات أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، فيما تضم الجوائز الفرعية فئات أفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي.

وشملت الجوائز التي فازت بها مصر، أفضل وزير عربي: الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأفضل مشروع تطوير بنية تحتية: مشروع بنبان للطاقة الشمسية، وأفضل محافظ عربي: اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وأفضل موظفة حكومية عربية: نهى أحمد.

