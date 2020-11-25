صحة غزة: نسير بخطوات متسارعة نحو الإغلاق ونقص الأكسجين خطير

قال وكيل وزارة الصحة بغزة يوسف أبو الريش إن الإغلاق الشامل ليس حلًا سحريًا او مستدامًا لمواجهة الجائحة.

وأضاف أبو الريش خلال مؤتمر صحفي عقد الأربعاء، حول تطورات الحالة الوبائية في القطاع أن اغلاق القطاع ليس حلال وقد نلجأ إليه في لحظة من اللحظات وقد نص الى مرحلة الاغلاق التام في حالة انهاك المنظومة الصحية وهو ما نحاول تجنبه.

وتابع "نحن نقترب بخطوات متسارعة وبشدة إلى مرحلة الإغلاق الشامل، لكننا لم نصل إليها بعد ونستطيع إيقاف ذلك بمدى التزام المجتمع بإجراءات السلامة والوقاية".

وأشار إلى أن الإغلاق في البداية كان ضروريًا لكسر الحدة الأولى لانتشار الوباء، ووضع مؤشر بأن الحالة الصحية في قطاع غزة لم تعد كالسابق.

وبين أن الإغلاق في مراحل التفشي الأولى ساهم في إعطاء فرصة لوزارة الصحة لإعادة ترتيب أوراقها وموائمة الخطط وفق المستجدات.

ولفت إلى أنه 50% من القدرة السريرية المخصصة لرعاية مصابي "كورونا" هي مغلقة، كما تم إشغال 78% من أسرة العناية بحالات الوباء الصعبة، ورفعنا قدرة العناية في مشفى غزة الأوروبي من 100 سرير إلى 150 سريرًا.

وبين أبو الريش أن توفير الأكسجين أصبح التحدي الأكبر لتقديم الرعاية الصحية لمصابي "كورونا"، لافتًا إلى أن معدل استهلاك المريض للأكسجين تصل إلى ٦٠ لتر في الدقيقة الواحدة، وهذا يشكل ضغطًا على قدرة المشافي.

وأضاف "أجرينا مواءمات عاجلة لتعزيز الأكسجين في المشفى الأوروبي إلى 2700 لتر في الدقيقة والجهود متواصلة لرفع القدرة الإنتاجية".

وأكد أن هذه المرحلة تتطلب التزامًا أكبر من المواطن وتعزيز المسئولية المجتمعية، مشيرًا إلى أن وزارة الصحة تبذل جهودًا استثنائية وكبيرة في مواجهة "كورونا".

وأشار إلى أن مؤشرات العمل تشير الى أننا في وضع أفضل مقارنة بالمؤشرات العالمية، لافتًا إلى أنه لم يتم إيقاف أي خدمة من الخدمات الصحية، ولم يتم إغلاق أي مؤسسة صحية أمام الجمهور.