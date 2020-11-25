لافروف يعلن استعداد بلاده لتلبية احتياجات العراق من الصناعات العسكرية الروسية

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف،استعداد بلاده لتلبية الاحتياجات العسكرية العراقية من الصناعات الروسية، مشيرا إلى زيارة سيقوم بها وزير الدفاع العراقي إلى روسيا في المستقبل القريب .
وذكرت وكالة سبوتنيك الروسية أن لافروف صرح، عقب مباحثاته مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، "لطالما لعب بلدنا ولا يزال يلعب دورًا مهمًا وكبيرا للغاية في ضمان القدرة الدفاعية للعراق، وتجهيز الجيش وقوات الأمن، للتصدي التهديدات الإرهابية. نحن على استعداد لتلبية أي احتياجات عراقية من المنتجات العسكرية الروسية الصنع".
وأشار لافروف إلى أن "وزير الدفاع العراقي سيقوم بزيارة إلى روسيا في المستقبل القريب، حيث سيتم بحث هذه المسألة بالتفصيل".
وقد عقد وزير الخارجية الروسي ونظيره العراقي مؤتمرًا صحفيًا، وذلك ضمن زيارة عمل يقوم الوزير العراق إلى موسكو، حيث تم بحث عدة ملفات، منها الوضع في سوريا والشرق الأوسط واليمن.
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