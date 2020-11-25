بعد ارتفاع إصابات كورونا.. نتنياهو يبحث إغلاق المعابر مع الضفة

أوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم، الأربعاء، بفحص إغلاق المعابر مع الضفة الغربية بسبب ارتفاع معدلات الإصابة بكورونا.
وعقد نتنياهو نقاشًا صباح اليوم حول زيادة تطبيق القانون، وخلص إلى أنه "يجب تخفيض الإصابة. يجب تنفيذ إجراءات مكثفة في المدن الحمراء والبرتقالية لمنع الأعراس والتجمعات غير القانونية".
وقال مكتب رئيس الوزراء إنه "في الشهر الماضي حذرت وزارة الصحة مجلس الوزراء من زيادة معدلات الإصابة بكورونا في السلطة الفلسطينية، وأوصت بمنع دخول الإسرائيليين للسلطة الفلسطينية وقيود أخرى، لكن هذه الإجراءات لم تنفذ إلا بشكل جزئي".
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