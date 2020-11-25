الرئاسة التونسية: تمديد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد حتى 25 ديسمبر المقبل

ذكرت رئاسة الجمهورية التونسية، أنه تم تمديد حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، وذلك وفق العدد الأخير من (الجريدة الرسمية) للجمهورية (117)، بأمر رئاسي رقم 134 لسنة 2020 المتعلق بإعلان حالة الطوارئ إلى 25 ديسمبر المقبل.
يذكر أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد قرر في 29 مايو الماضي التمديد في حالة الطوارئ في جميع أنحاء تونس، لمدة ستة أشهر.
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