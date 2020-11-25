السعودية تسجل 326 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

سجلت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في عدد الإصابات والوفيات اليومية المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ووفقا لصحيفة "سبق" السعودية، أعلنت وزارة الصحة السعودية، في مؤتمرها الصحفي اليومي بشأن مستجدات فيروس كورونا اليوم، الأربعاء، تسجيل 326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات المسجلة في المملكة 356067 حالة.

وأوضحت الوزارة السعودية أنه تسجيل 14 حالة وفاة جديدة، خلال الـ24 ساعة الاخيرة، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 5825 حالة.

وذكرت وزارة الصحة السعودية أن 476 حالة جديدة من المصابين بكورونا قد تماثلوا للشفاء ليصبح الإجمالي 344787 حالة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 5455 والحالات الحرجة 724 حالة

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وكانت المملكة العربية السعودية سجلت، السبت الماضي، أدنى حصيلة يومية لإصابات فيروس كورونا منذ 7 أشهر عند 221 حالة.