الانتخابات انتهت.. رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق يدعو ترامب للاعتراف بفوز بايدن

أكد رئيس مجلس النواب الأمريكي الأسبق الجمهوري، بول رايان، أن الانتخابات قد انتهت وعلى الرئيس المنتهية ولايته، دونالد ترمب، الاعتراف بفوز الرئيس المنتخب، جو بايدن، حسبما ذكرت شبكة "العربية".

وفور الإعلان عن إعطاء ترامب الضوء الأخضر للتعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن، بدأت الوزارات والمؤسسات الأميركية التنسيق لحصول فريق الرئيس المنتخب على الدعم الفيدرالي اللازم لعملية نقل السلطة.

وأعلنت وزارة الدفاع (الپنتاغون) أنها ستبدأ فورا بالتنسيق مع الفريق الانتقالي لبايدن من أجل توفير كامل خدمات ما بعد الانتخابات بطريقة مهنية ومنظمة وبما يتناسب مع الأمن القومي.

بدورها، أعلنت إدارة الخدمات العامة الأميركية (GSA) بدء عملية نقل السلطة، ويطلق على «البروتوكول الأولي» في القوانين الأميركية اسم ascertainment أي «التأكد/ التثبت»، من الفائز بالسباق.

ولا تبدأ عملية انتقال الرئاسة قبل اتخاذ هذا الإجراء الذي قامت به الوكالة الفيدرالية بعد أن رفضت طوال الفترة الماضية الإقرار بفوز بايدن.

وفي سياق أخر، كشف استطلاع رأي جديد شمل عينة من 765 عضوًا بالحزب الجمهوري أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو المفضل لدى قواعد الحزب للفوز بترشيحه لانتخابات الرئاسة المقبلة عام 2024.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، أظهر الاستطلاع الذي أجرته صحيفة "بوليتيكو" ومركز "مورننج" للاستشارات أن ترامب يحظى بتأييد 53% من الجمهوريين للترشح للمنافسة الرئاسية 2024، متقدمًا بفارق كبير عن مرشحين محتملين آخرين.

وحل في المركز الثاني نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس بنسبة تأييد 12%، بينما احتل دونالد ترامب الابن نجل الرئيس الأمريكي المركز الثالث بنسبة تأييد 8%.

وجاء في المركز الرابع 3 مرشحين محتملين حصل كل منهم على نسبة تأييد 4%، وهم عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية يوتا ميت رومني، خصم ترامب الذي صوت لصالح عزله من الرئاسة في فبراير الماضي، والمندوبة الأمريكية السابقة لدى الولايات المتحدة حاكمة ولاية ساوث كارولينا السابقة نيكي هايلي، وعضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية تكساس تيد كروز.

وصادقت ولايات بنسلفانيا ونيفادا وميشيجان، على نتائج الانتخابات الرئاسية الخاصة بها مع انتهاء عمليات الفرز، حيث أظهرت أن الرئيس المنتخب جو بايدن هو الفائز هناك، بينما أقرت ولاية كارولينا الشمالية بفوز الرئيس دونالد ترامب في تلك الولاية، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما صادق مجلس الانتخابات في ولاية كارولينا الشمالية على مجاميع الأصوات الرئاسية للولاية، ومنح الأصوات الانتخابية الـ 15 للولاية للرئيس دونالد ترامب.