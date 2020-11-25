جددت إيطاليا اليوم الأربعاء الترحيب باتفاقيات السلام بين إسرائيل ودول عربية، ألا أنها رأت على لسان وزير الخارجية لويجي دي مايو أنه "من أجل سلام دائم هناك حاجة لمفاوضات مباشرة بين الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني".
وقال دي مايو، مخاطبا الجلسة الافتتاحية لمنتدى حوارات المتوسط السنوي، الذي تنعقد نسخته السادسة هذا العام عبر تقنية الاتصال عن بعد بسبب جائحة كوفيد-19، "إننا نعتبر عملية تطبيع العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي، التي بدأت بالاتفاقيات الإبراهيمية، مساهمة إيجابية ليس فقط في الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط ، ولكن أيضًا في تنميته وازدهاره".
واضاف رئيس الدبلوماسية الإيطالية: "ومع ذلك، يجب أن يظل جليًا أن استئناف عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين بهدف الوصول إلى حل الدولتين العادل والمستدام والقابل للحياة يظل أمرًا ضروريًا لضمان سلام دائم في المنطقة بأسرها".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إيطاليا: السلام الدائم يأتي عبر المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.