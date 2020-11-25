نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكويت تسجل 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجلت وزارة الصحة في دولة الكويت اليوم الأربعاء، 422 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 141 ألفاً و217 .

كام سجلت وزارة الصحة الكويتية، حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد جراء المرض إلى871.

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، عن وجود 78 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية بوحدات العناية المركزة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أن 626 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من كورونا في الكويت إلى 134 ألفاً و33 حالة.