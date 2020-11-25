أخبار اليمن : الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ سعد عبسين

الأمين العام يعزي بوفاة الشيخ سعد عبسين
بعث الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأستاذ غازي أحمد علي محسن، برقية عزاء ومواساة في وفاة القيادي المؤتمري الشيخ / عبد الولي سعد عبسين، الذي وافاه الأجل بعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع والعمل التنظيمي في المؤتمر الشعبي العام.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى نجل الفقيد الشيخ/ سعد عبد الولي عبسين، واخوانه، وكافة آل عبسين، في الدائرة 200 مديرية الحدا محافظة ذمار، عبّر أمين عام المؤتمر باسمه ونيابة عن قيادات واعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن خالص تعازيه ومواساته في هذا المصاب.
مبتهلاً إلى المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته ويعصم قلوب أهله وذويه بالصبر والسلوان.
"إنا لله وإنا إليه راجعون"
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