وكالة أنباء إثيوبية: الحرب دمرت أكثر من 10 آلاف من قوات تيجراي

قالت وكالة أنباء في إقليم أمهرة الإثيوبي، اليوم الأربعاء، إن الصراع الدائر في إقليم تيجراي الجبلي في شمال البلاد منذ نحو ثلاثة أسابيع، دمر أكثر من عشرة آلاف من قوات الإقليم المتمردة.
ولم يتسن التحقق من دقة التقرير الذي نشرته وكالة أنباء تديرها الحكومة في أمهرة، حيث تساند السلطات هناك القوات الاتحادية التابعة لرئيس الوزراء آبي أحمد.
ولم يصدر تعليق عن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
وقطعت الاتصالات الهاتفية وخدمات الإنترنت عن تيجراي، كما تُفرض قيود صارمة على دخول المنطقة بما يجعل من الصعب التحقق من روايات طرفي الصراع.
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