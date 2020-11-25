جنود الاحتلال يطلقون النار على فلسطيني بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس بالقدس

أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، النار على مواطن فلسطيني، داخل مركبته، بزعم أنه حاول تنفيذ عملية دهس، بالقرب من حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة.
وقالت مصادر عبرية، إن جنود من قوات ما يسمى بحرس الحدود، أطلقوا النار على السيارة التي قادها سائقها باتجاه الجنود، مما أدى إلى إصابة السائق بجروح خطيرة.
وأضافت المصادر، أن الفلسطيني أصيب في منطقة البطن، ووصفت حالته بالخطيرة.
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