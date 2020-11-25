وزارة الداخلية البحرينية: دوريات قطرية تستوقف زورقين تابعين لخفر السواحل

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أحمد جودة - القاهرة - قالت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم الأربعاء، إن دوريات قطرية استوقفت زورقين تابعين لخفر السواحل، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وقد كشفت صحيفة " الجارديان " البريطانية، عن الأوضاع المأساوية والمزرية التي يعانيها العمال المهاجرين إلي قطر، بحيث أضحى الكثير منهم يتسول فتات الطعام ليقيموا أودهم.

وقد أجرت الصحيفة، نحو 20 مقابلة مع عمال وافدين يعانون ظروفا صعبا للغاية في قطر، بسبب فقدانهم لوظائفهم وعدم حصولهم على أي مساعدات من الدولة.

وأشارت الصحيفة عبر تحقيقها الاستقصائي، إلى أن "اليأس والخوف يتصاعدان لدى العمالة الوافدة في الدولة الغنية، حيث يترك آلاف العمال بدون عمل ولا مال ولا مخرج من الأزمة".

وقال كثير من العمال، إنهم أضحوا فجأة عاطلين عن العمل، مع عدم وجود طريقة أخرى لكسب لقمة العيش، فيما أوضح آخرون أنهم يائسون لكنهم غير قادرين على العودة إلى ديارهم، فيما أُجبر بعضهم على تسول الطعام من أرباب العمل أو المؤسسات الخيرية.