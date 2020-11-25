نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسجيل 1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، 1720 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتسع وفيات خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكشفت السلطات الصحية الفلسطينية، أن قطاع غزة سجل أعلى عدد من الإصابات الجديدة بكورونا بواقع 613 إصابة.

وأوضحت السلطات الصحية الفلسطينية، أن 55 حالة من المصابين بكورونا ترقد في العناية المكثفة، بينهم ثمانية مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقًا لقاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بين الفلسطينيين منذ ظهور الجائحة في مارس الماضي، 87859 إصابة، بينها 741 وفاة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.