دوريات قطرية توقف زورقين بحرينيين في مياه الخليج

أعلنت وزارة الداخلية، الأربعاء، أن 3 دوريات تابعة لأمن السواحل والحدود القطرية أوقفت زورقين بحرينيين أثناء عودتهما بعد انتهاء مهمتهما في تمرين المانع البحري، شمالي فشت الديبل.
وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الرسمي، إن الزورقين البحرينيين "يحق لهما القيام بالمطاردة الحثيثة" في المنطقة.
وأضاف البيان أن إيقاف الزورقين "يعد تصرفا يتعارض مع الاتفاقية الأمنية الخليجية لدول مجلس التعاون، ومع الاتفاقيات والمعاهدات المتصلة بقانون البحار الدولي".
وأفادت الوزارة أن الزورقين استكملا حركتهما بعد الواقعة.
وأشارت الداخلية البحرينية إلى أنها ستبلغ الأمانة العامة لدول مجلس التعاون بالواقعة، معربه عن أملها في عدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تتعارض مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنصوص عليها.
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