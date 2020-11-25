بروس بوينتون.. رحيل محارب العنصرية المجهول.. بدأ معركته من أتوبيس رحلات

توفي أمس بروس كارفر بوينتون ، رائد الحقوق المدنية من ولاية ألاباما الأمريكية، والذي ألهم حركات المطالبة بالحقوق المدنية لعام 1961، وذلك عن عمر ناهز 83 عاما، وفق ماذكرت صحيفة نيويورك بوست.

أكد السناتور السابق لولاية ألاباما هانك ساندرز ، وهو صديق بوينتون ، وفاته يوم أمس الثلاثاء.

تعود قصة بوينتون إلى 60 عامًا مضت، عندما تم القبض عليه لدخوله الجزء الأبيض من محطة حافلات معزولة عنصريًا في فيرجينيا، والتهجم عليه من قبل الركاب الذين رفضوا صعوده، ليقوم بعدها بالتصعيد وينضم له آخرون في حملة رافضة للعنصرية، زادت حتى نجحت في إلغاء قوانين العنصرية أو مايطلق عليها قوانين جيم كرو في الجنوب.

خاض بوينتون معركة قانونية ضد إدانته بقوانين جيم كرو، وطعن في إدانته ، وأسفر استئنافه عن قرار للمحكمة العليا الأمريكية، جاء تاريخيًا بمنع حظر الفصل بين محطات الحافلات، وهو ما نمى قاعدته الشعبية، وساعد في إلهام قوة حركة فريدوم رايدز "Freedom Rides" للحقوق المدنية.

على الرغم من دوره المحوري في المطالبة بحقوق الأقليات والسود ، لم يكن بوينتون معروفًا مثل غيره من شخصيات الحقوق المدنية الشهيرة مثل: مالكوم إكس، ودو بويز، ومارتن لوثر كينج الابن، وروزا باركس، إلا إن نشاطه كان فاعلًا، حيث نشأ في عائلة حقوقية بامتياز ، فوالدته ووالده من نشطاء الحقوق المدنية الأوائل.

تعرضت والدته ، أميليا بوينتون روبنسون ، للضرب المبرح أثناء التظاهر من أجل حقوق التصويت في عام 1965 وتم تكريمها من قبل الرئيس باراك أوباما بعد 50 عامًا.

قال قاضي المقاطعة الأمريكية مايرون طومسون عن بوينتون في عام 2018 :"لقد فعل شيئًا كان عدد قليل جدًا من الناس لديهم الشجاعة لفعله. لقد قال لا بأعلى صوته. بالنسبة لي هو على قدم المساواة مع روزا باركس"، المرأة السوداء التي رفضت التخلي عن مقعدها في الحافلة لرجل أبيض.

وتبدأ قصته، عندما كان بوينتون يدرس في كلية الحقوق بجامعة هوارد في واشنطن العاصمة، حيث استقل حافلة (باص) متجهة إلى ألاباما في عام 1958، و كانت المرافق العامة بما في ذلك محطات الحافلات مفصولة عرقيًا عبر الجنوب في ذلك الوقت ، على الرغم من القوانين الفيدرالية التي تحظر الفصل العنصري في السفر بين الولايات.

توقفت الحافلة في محطة في ريتشموند بولاية فيرجينيا لفترة راحة ، ودخل بوينتون لتناول الطعام، و جلس في المنطقة البيضاء "النظيفة" بعدما رأى أن الجزء المخصص للسود من المطعم به ماء على الأرض وبدا "غير صحي"، فجلس في مكان البيض وأخبر النادلة أنه سيأكل برجر بالجبن مع الشاي".

لكن النادلة لم تنفذ طلبه و"غادرت وعادت مع المدير الذي قام بنغز بوينتون بإصبعه في وجهه، قائلًا له تحرك قم من مكانك، ومتبعًا ذلك بسباب عنصري، وجراء معاملته الوحشية، رفض بوينتون الحراك وبقي في مكانه.

جاءت الشرطة واقتادت الرجل إلى المحكمة بعد إدانته بالتعدي على ممتلكات الغير، إلا إنه استأنف القضية وانهت المحكمة العليا قضيته، واستمرت الحركات المطالبة بالتصدي للعنصرية والمستمرة إلى اليوم.