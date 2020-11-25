كارثة جديدة يرثها بايدن من ترامب..الاقتصاد يواصل التراجع بسبب كورونا

ارتفع عدد الأمريكيين المتقدمين للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي إلى 778000، وهو دليل على أن الاقتصاد وسوق العمل في الولايات المتحدة لا يزالان تحت الضغط مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا والطقس البارد يزيد من المخاطر.

وتتواصل أزمات الاقتصاد الأمريكي في التعمق بسبب تأثير تفشي وباء فيروس كورونا، وفشل إدارة الرئيس الحالي المنتهية ولايته، دونالد ترامب في السيطرة عليها، ما يشير إلى أن الرئيس المنتخب جو بايدن سيواجه تركة ثقيلة عليه التعامل معها.

وبحسب وكالة "أسوشيتد برس"، ذكر تقرير وزارة العمل يوم الأربعاء، أن مطالبات البطالة قفزت من 748000 في الأسبوع السابق. قبل أن ينتشر الفيروس بشدة في منتصف مارس، كانت المطالبات الأسبوعية تصل عادة إلى حوالي 225000. قفزت الأعداد إلى 6.9 مليون خلال أسبوع واحد في مارس قبل أن تنخفض، ومع ذلك ظلت مرتفعة بعد أكثر من ثمانية أشهر، مع عدم قدرة العديد من الشركات على إعادة فتحها بالكامل.

عدد الأشخاص الذين يستمرون في تلقي إعانات البطالة التقليدية هو الآن 6.1 مليون، بعد أن كان أقل من 1.7 مليون قبل عام. ومع ذلك، كان هذا الرقم يتناقص منذ شهور. إنه يظهر أن المزيد من الأمريكيين يجدون وظائف ولم يعودوا يتلقون مساعدات البطالة. لكنه يشير أيضًا إلى أن العديد من العاطلين عن العمل قد استنفدوا مساعدات البطالة الحكومية - والتي تنتهي عادةً بعد ستة أشهر - وانتقلوا إلى برنامج المزايا الفيدرالية الممتدة الذي يستمر 13 أسبوعًا إضافيًا.

علاوة على ذلك، يهدد الوباء المتصاعد بتسريع وتيرة تسريح العمال نظرًا لأن المزيد من الولايات والمحليات تحد من التجمعات العامة وتفرض ساعات أقل وقدرات أقل للمطاعم والحانات والشركات الأخرى. بغض النظر عما تفعله الحكومات، من المرجح أن يظل العديد من الأمريكيين في منازلهم - وبعيدًا عن الشركات المحلية - حتى يشعروا بالأمان مرة أخرى.

أفاد "مجلس كونفرنس بورد"، وهو مجموعة أبحاث تجارية، يوم الثلاثاء، أن ثقة المستهلك تراجعت في نوفمبر، متأثرة بتراجع التوقعات للأشهر الستة المقبلة.

تقول شركة البيانات "Womply" إن 21٪ من الشركات الصغيرة أُغلقت في بداية هذا الشهر، مما يعكس زيادة ثابتة عن معدل يونيو البالغ 16٪. وجدت "وومبلي" أن إنفاق المستهلكين في الشركات المحلية انخفض بنسبة 27٪ هذا الشهر مقارنة بالعام الماضي، مما يمثل تدهورًا من انخفاض بنسبة 20٪ على أساس سنوي في أكتوبر.

جوهر المشكلة هو فيروس كورونا الذي يتفشى في الولايات المتحدة بسرعة رهيبة، فقد ارتفع عدد الإصابات المؤكدة في الولايات المتحدة إلى أكثر من 170 ألفًا في اليوم، من أقل من 35 ألفًا في أوائل سبتمبر. قد يؤدي وصول الطقس البارد في معظم أنحاء البلاد إلى تفاقم الأزمة الصحية.

وفي الوقت نفسه، يلوح تهديد اقتصادي آخر في الأفق: قد يؤدي انتهاء الصلاحية الوشيك لبرنامجي البطالة الفيدراليين في اليوم التالي لعيد الميلاد إلى القضاء على الفوائد لـ 9.1 مليون شخص ، وفقًا لمؤسسة Century Foundation"" للأبحاث. فشل الكونجرس لأشهر في الاتفاق على أي مساعدة تحفيزية جديدة للأفراد العاطلين عن العمل والشركات المتعثرة بعد انتهاء صلاحية حزمة الإنقاذ التي بلغت تريليونات الدولارات والتي سنها في مارس.

وأعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن تسجيل 1058 وفاة و157531 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت المراكز أن إجمالي عدد الوفيات بالفيروس في الولايات المتحدة ارتفع إلى 257016، بينما عدد الإصابات وصل إلى 12 مليونا و333452.