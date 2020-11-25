موعد رفع اسم السودان من الدول الراعية للإرهاب

كشف القائم بالأعمال الأمريكي بالخرطوم، براين شوكان، اليوم الأربعاء، أن موقعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال المسئول الأمريكي إن رفع اسم السودان من القائمة سيكون بحلول الرابع عشر من ديسمبر المقبل، بعد اجتياز آخر مراحله في الكونجرس الأمريكي.

وأفاد شوكان أن الشركات والبعثات الاستثمارية الأمريكية بدأت في الوصول إلى السودان، مضيفا ان بعثة استثمارية أمريكية ستصل في ديسمبر المقبل إلى الخرطوم لبناء علاقات مع القطاع الخاص السوداني واستكشاف الآفاق التجارية بالسودان.

ومن ناحية أخرى، نفت وزارة الخارجية السودانية، ما ورد في بعض وسائل الإعلام بشأن تصويت السودان لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة، مؤكدة أن هذا الأمر عار من الصحة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، إنه "لم يحدث أن صوت السودان لأي مشروع قرار قدمته إسرائيل، خلال دورة الجمعية العامة الحالية أو الدورات السابقة".

وأعربت وزارة الخارجية السودانية، عن أملها في أن تتوخى وسائل الإعلام الدقة والموضوعية فيما تنقل، مع الحرص على أخذ المعلومات من مصادرها الأصلية.