هنأ الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على دونالد ترامب المنتهية ولايته.
وأفاد التلفزيون الصيني بأن "رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج أرسل في 25 نوفمبر برقية تهنئة إلى جو بايدن لانتخابه رئيس للولايات المتحدة".
وأشار الرئيس الصيني في خطابه إلى أن "التنمية المستدامة للعلاقات الأمريكية - الصينية لا تلبي مصالح شعبي البلدين فحسب ، بل تعكس أيضًا التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي".
وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر الجاري بين الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.
وفقًا لتوقعات وسائل الإعلام الأمريكية ، أصبح جو بايدن رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة، وقد هنأه زعماء العالم بالفعل على فوزه، رغم عدم وجود نتيجة انتخابات رسمية.
بدوره ، لم يعترف ترامب رسميًا بعد بالهزيمة، ورفعت حملته دعاوى قضائية تطالب بعدم تأكيد نتائج التصويت في عدد من الولايات أو إعادة فرز الأصوات يدويًا عن طريق البريد.
في الوقت نفسه، أذن الرئيس ترامب لإدارته ببدء الإجراءات الرسمية لنقل السلطة إلى بايدن، ومن المقرر تنصيب الأخير كرئيس الدولة القادم في 20 يناير المقبل.
وقدم بايدن أمس، أعضاء إدارته الجديدة الذين عينهم منذ يومين، مؤكدًا استعدادهم للعمل من اليوم الأول من توليهم مسئولياتهم.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي بمشاركة أعضاء إدارته الجدد إن "الفريق الجديد سيجعل بلادنا أقرب إلى حلفائها وسيعزز علاقاتنا بالعالم"، مضيفًا أن "الفريق الجديد للسياسة الخارجية والأمن القومي لديه إنجازات غير مسبوقة".
وأضاف: "لدينا أول امرأة ستقود مجتمع الاستخبارات وأول امرأة من أصل أفريقي تشغل منصب مندوبنا لدى الأمم المتحدة".
وتابع: "فريق السياسة الخارجية والإمن القومي بإدارتنا سيتولى إعادة الولايات المتحدة إلى دورها العالمي".
وأشار بايدن إلى تعيين ليندا توماس كسفيرة أمريكية لدى الأمم المتحدة، موضحًا أن الأخيرة عملت في مناطق مختلفة من العالم.
وأكد بايدن أن "الولايات ستكون آمنة مع تولي آفريل هينز إدارة المخابرات الوطنية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هنأ بايدن.. الرئيس الصيني: التنمية المستدامة للعلاقات لا تلبي مصالح البلدين بل تعكس التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.