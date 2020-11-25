هنأ بايدن.. الرئيس الصيني: التنمية المستدامة للعلاقات لا تلبي مصالح البلدين بل تعكس التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي

هنأ الرئيس الصيني، شي جين بينج، اليوم الأربعاء، الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بفوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية على دونالد ترامب المنتهية ولايته.

وأفاد التلفزيون الصيني بأن "رئيس جمهورية الصين الشعبية شي جين بينج أرسل في 25 نوفمبر برقية تهنئة إلى جو بايدن لانتخابه رئيس للولايات المتحدة".

وأشار الرئيس الصيني في خطابه إلى أن "التنمية المستدامة للعلاقات الأمريكية - الصينية لا تلبي مصالح شعبي البلدين فحسب ، بل تعكس أيضًا التوقعات المشتركة للمجتمع الدولي".

وجرت الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 3 نوفمبر الجاري بين الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب، والمرشح الديمقراطي، جو بايدن.

وفقًا لتوقعات وسائل الإعلام الأمريكية ، أصبح جو بايدن رئيسًا جديدًا للولايات المتحدة، وقد هنأه زعماء العالم بالفعل على فوزه، رغم عدم وجود نتيجة انتخابات رسمية.

بدوره ، لم يعترف ترامب رسميًا بعد بالهزيمة، ورفعت حملته دعاوى قضائية تطالب بعدم تأكيد نتائج التصويت في عدد من الولايات أو إعادة فرز الأصوات يدويًا عن طريق البريد.

في الوقت نفسه، أذن الرئيس ترامب لإدارته ببدء الإجراءات الرسمية لنقل السلطة إلى بايدن، ومن المقرر تنصيب الأخير كرئيس الدولة القادم في 20 يناير المقبل.