نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية العراقي: نشكر روسيا لجهودها في الحرب ضد "داعش" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين ونظيره الروسي سيرغي لافروف، اجتماعا في العاصمة موسكو لبحث العلاقات المشتركة، وقدم الوزير العراقي شكره لروسيا لدورها في الحرب ضد "داعش".

وبحسب بيان للخارجية العراقية، فإن "الجانبين بحثا سبل تدعيم وتطوير العلاقات الثنائية بين بغداد وموسكو في المجالات كافة، ومنها الطابع الاستراتيجي، والحيوي سياسياً، واقتصادياً، وتجارياً، تعبيراً عن الحرص على تبادل المصالح المشتركة".

وأعرب الوزير العراقي عن حرص بلاده على الارتقاء بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، ودعا إلى فتح آفاق جديدة لعلاقات التعاون.

وقال حسين، إن "العلاقات العراقـية-الروسية تشهد تطورا ملحوظا، وحققت إنجازات على مستوى المصالح الثنائيّة، ومنها العمل على تفعيل 14 مذكرة تفاهم بين البلدين تخص التربية، والتعليم، والصحة، والنفط، والنقل، والتي ستوقع خلال عام 2021، وعقد اجتماع للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي، والفني".

وأشاد الوزير العراقي بالدور الروسي الفعال في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، وشدد على أهمية استمراره في مجالات مختلفة منها تدريب القوات العراقية وتبادل المعلومات الاستخبارية لمنع عودة نشاط الجماعات الإرهابية.