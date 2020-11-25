أخبار اليمن : غازي يفتتح الكلية العصرية للعلوم الطبية في إب

غازي يفتتح الكلية العصرية للعلوم الطبية في إبافتتح وزير التعليم الفني والتدريب المهني غازي أحمد علي محسن اليوم الكلية العصرية للعلوم الطبية والتقنية بمحافظة إب.

وخلال الافتتاح وتدشين الدراسة بالكلية أطلع وزير التعليم الفني ووكيل المحافظة لشؤون التعليم عبدالفتاح غلاب ومدير مكتب التعليم الفني والتدريب المهني المهندس محمد الجعشني على أقسام وقاعات الدراسة ومعامل التطبيق العملي بالكلية.

كما تفقدوا التجهيزات ومستلزمات الدراسة المتوفرة فيها ومنها معرض التشريح وغرف التحضير والتعقيم والعمليات التعليمية وعيادات التدريب والتطبيق والأشعة ومعامل الصيدلة و"الفانتوم" والعلاج الطبيعي وغيرها.

وتضم الكلية سبعة تخصصات طبية هي مساعد طبي أسنان وفني تخدير وإنعاش وفنيي عمليات جراحية وعلاج طبيعي وصيدلة ومساعد طبي عام وفني قبالة وتوليد بالإضافة تخصصين في المجال التقني وتخصص في مجال الهندسة ( تصميم داخلي وديكور ).

وأعتبر وزير التعليم الفني الكلية رافدا للعملية التعليمية في المحافظة .. حاثا قيادتها على الالتزام بالمعايير الخاصة بالدراسة في هذه التخصصات العلمية والمهنية.

وشدد على الدور المعول على الكليات والمعاهد المهنية والتقنية في النهوض بعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ورفع القدرة الاستيعابية في هذا النوع من التعليم بهدف خلق فرص عمل تتناسب مع متطلبات سوق العمل.

من جانبه أشار وكيل المحافظة غلاب إلى أن مخرجات التعليم الفني والمهني تسهم في خدمة الوطن والمجتمع من خلال تخريج كوادر مؤهلة وذات كفاءة.

وأكد دعم قيادة المحافظة لمكتب التعليم الفني والكليات والمعاهد التابعة له ليقوم بدوره على أكمل وجه.

بدوره حث مدير مكتب التعليم الفني بالمحافظة الكادر التدريسي والإداري التابع للكلية على الاضطلاع بدورهم للنهوض بواقع العملية التعليمية في هذه التخصصات وتجويد مخرجاتها لخدمة المحافظة.