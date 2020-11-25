طفل سعودي يهكر منصة مدرسته التعليمية ويخرج المعلم من الحصة

تمكن طفل سعودي في الحادية عشر من عمره من قرصنة الموقع الالكتروني الخاص بمدرسته الابتدائية بعد أن استغل ثغرة الكترونية أتاحت له التحكم بالبرنامج المدرسي وبمجريات الحصة التدريسية.

وافاد موقع "وكالة تعليق الدراسة" الشهير، بأن الحادثة وقعت في إحدى المدارس الحكومية بمنطقة الخبر وتمكن التلميذ من مشاركة الشاشة للتحايل على البرنامج إلى جانب توليه السيطرة على إدارة الفصل ونشر شعاره على السبورة وإخراج المعلم من الشرح وبعض المشاغبات الالكترونية.

ولفت الموقع السعودي إلى أن المدرسة استدعت ولي أمر الطالب وقامت بإنذاره بحضور والده.

ويشار الي ان منصة مدرستي قد سجلت ظهر اليوم، أول حالة وفاة لمعلم في إحدى المدارس الأهلية بمدينة الدمام، فيما تفاجأ طلاب المدرسة أثناء حضورهم في منصة «مدرستي» بسقوط معلمهم أثناء أدائه واجبه المهني، ونتج عنه وفاة المعلم بعد دقائق من سقوطه.

وذكر أحد معلمي المدرسة في تصريحات صحفية له أنه لم يعلم بحالة الوفاة إلا بعد نهاية دوامه الدراسي في تمام الساعة الـ 1:30 بعد ظهر (الأربعاء)، وذلك من خلال الرسائل والاتصالات التي وردت على هاتفه المحمول، والتي أفادت وفاة زميل له بالمدرسة ذاتها، من إحدى الجنسيات العربية

وأوضح أن المعلم لم يكن متواجدا في المدرسة أثناء حادثة السقوط، وإنما كان يدرّس الطلاب عن بعد من منزله بأحد الأحياء القريبة من مدرسته.

وأشار المعلم الذي فضل عدم ذكر اسمه أن الطلاب الحاضرين في حصتهم من خلال منصة مدرستي وبرنامج التيمز، هم من أبلغوا المعلمين الآخرين، الذين هبوا لنجدة زميلهم في منزله، كما تواصلوا مع الهلال الأحمر لمباشرة الحالة، إذ تم نقل المعلم إلى المستشفى، لكنه فارق الحياة.

وكانت وزارة التعليم السعودية اصدرت تعميمًا عاجلًا ومهمًا بشأن التوقعات بهطول أمطار على المملكة.

وذكرت وزارة التعليم، في تعميمها، إنه حرصًا على سلامة الأرواح والممتلكات وبناء على تقرير المركز الوطني للأرصاد؛ حيث يتوقع هطول أمطار على مختلف مناطق المملكة.

وتحسبًا لتلك الظروف طلبت الوزارة ضرورة الالتزام بمتابعة هذه الإجراءات:

١- خلو أسطح المباني التعليمية من وجود مخلفات.

٢- نظافة مجرى صرف مياه الصرف على الأسطح والتنسيق مع موسسة الصيانه لعمل الصيانة اللازمة لطبقات العزل.

٣- نظافة مزاريب المياه لمظلات الأفنية الداخلية من الأتربة وخلو مخارج الطوارئ من اأي عوائق.

٤- التأكد من إصلاح الأغطية للصرف الصحي داخل المبنى المدرسي.

٥- خلو فناء المدرسة ومحيطها من الحفر.

٦- التأكد من سلامة التمديدات الكهربائية والكيبلات أو عدادات مكشوفة أو أسلاك، والتأكد بعد خلو المدرسة من عدم وجود التماسات.

وفي سياق متصل دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر، بعد ورود تنبيهات جوية من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة ابتداءً من يوم غدٍ الخميس وحتى يوم الأحد القادم.

وأوضح المتحدث الإعلامي باسم الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد الغامدي، أن هطول الأمطار سيصاحبه جريان السيول وتساقط للبرد ونشاط في الرياح السطحية تتسبب في أتربة مثارة على مدينة جيزان ومحافظات "فرسان، وأبو عريش، وصبيا، والطوال، وبيش، وفيفاء، والعارضة، والداير بني مالك، وهروب، والحرث".

وأهاب بالجميع التقيُّد بتعليمات السلامة والابتعاد عن المخاطر أثناء التقلبات الجوية، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو المجازفة بقطع مياه السيول سيرًا أو بالمركبات وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، وعدم السباحة في تجمعات المياه والمستنقعات ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وتفادي الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية.

وشدد على ضرورة متابعة ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي للمديرية العامة للدفاع المدني والموقع الإلكتروني https://www.998.gov.sa.