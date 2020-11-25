هدية قبل الرحيل.. ترامب يخطط لفرض عقوبات تستهدف 117 كيانا روسيا وصينيا.. تفاصيل

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تخطط لإعداد قائمة عقوبات جديدة، تشمل مؤسسات روسية تعمل في مجال الصناعة العسكرية والمدنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع الروسية.
وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلًا عن مسودة قائمة عقوبات أمريكية جديدة اطلعت عليها، أن العقوبات ستشمل 28 كيانا روسيا، و89 أخرى صينية.
وأوضحت الوكالة أن بين الكيانات الروسية التي ستطالها الإجراءات التقييدية المتوقعة، علاوة على وزارة الدفاع، مؤسسات عاملة في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء والطاقة النووية وصناعة الأجهزة والمحركات ومراكز علمية، بالإضافة إلى مركز تحاليل الأدلة الجنائية التابع للإدارة العامة للشؤون الداخلية في مقاطعة نيجني نوفغورود.
وقد تطال العقوبات، حسب الوكالة، مؤسسات تابعة لشركة "روس آتوم" الحكومية التي شاركت في تصميم أسلحة حديثة ومؤسستين تابعتين لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية وشركات معنية بإنتاج محركات الطائرات والمروحيات وأخرى تعمل على تصنيع وتصدير المواد في مجال الطيران والمنظومات الخاصة بتنظيم حركة الملاحة الجوية.
ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على الموضوع تأكيده أن العقوبات الجديدة في حال تبنيها ستمنع الشركات الأمريكية من مواصلة أي اتصالات مع الشركات الروسية المعنية إلا بعد تلقي ترخيص خاص من حكومة الولايات المتحدة.
ويخطط ترامب لاتخاذ عدد من القرارات قبل رحيله عن السلطة، منها سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، إضافة إلى إقالة عدد كبير من المسئولين في هيئات حكومية أمريكية.
وبجانب العقوبات على روسيا والصين، كشف مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تلقى تعليمات خلال الأسابيع الماضية برفع حالة الاستعداد القتالي تحسبًا لضربة عسكرية محتملة قد يوجهها الجيش الأمريكي إلى إيران، وذلك قبل ترامب البيت الأبيض.
وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن الحكومة الإسرائيلية وجهت جيش الاحتلال بالاستعداد تحسبًا لأي ضربات عسكرية يتم توجيهها لإيران من جانب الولايات المتحدة، حيث يتوقع المسئولون الإسرائيليون فترة حساسة للغاية قبل تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل.
وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت في وقت سابق، بأن ترامب ينوي توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قبل مغادرته السلطة في يناير المقبل، حتى يضع بايدن الذي سيتسلم السلطة من بعده في مأزق مع النظام الإيراني الذي يعتبر عدو الولايات المتحدة اللدود.
ووافق البيت الأبيض، أمس، على تسليم بايدن، الموجز اليومي للرئيس، وهو عبارة عن تقارير سرية لجهاز المخابرات، التي خصصت إلى رئيس الولايات المتحدة، وذلك في إطار الخطوات المتبعة لنقل السلطة إلى إدارة بايدن الجديدة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هدية قبل الرحيل.. ترامب يخطط لفرض عقوبات تستهدف 117 كيانا روسيا وصينيا.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.