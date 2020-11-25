هدية قبل الرحيل.. ترامب يخطط لفرض عقوبات تستهدف 117 كيانا روسيا وصينيا.. تفاصيل

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم الأربعاء، عن أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، تخطط لإعداد قائمة عقوبات جديدة، تشمل مؤسسات روسية تعمل في مجال الصناعة العسكرية والمدنية، وعلى رأسها وزارة الدفاع الروسية.

وذكرت وكالة "نوفوستي" الروسية، نقلًا عن مسودة قائمة عقوبات أمريكية جديدة اطلعت عليها، أن العقوبات ستشمل 28 كيانا روسيا، و89 أخرى صينية.

وأوضحت الوكالة أن بين الكيانات الروسية التي ستطالها الإجراءات التقييدية المتوقعة، علاوة على وزارة الدفاع، مؤسسات عاملة في قطاعات الدفاع والطيران والفضاء والطاقة النووية وصناعة الأجهزة والمحركات ومراكز علمية، بالإضافة إلى مركز تحاليل الأدلة الجنائية التابع للإدارة العامة للشؤون الداخلية في مقاطعة نيجني نوفغورود.

وقد تطال العقوبات، حسب الوكالة، مؤسسات تابعة لشركة "روس آتوم" الحكومية التي شاركت في تصميم أسلحة حديثة ومؤسستين تابعتين لمؤسسة "روس كوسموس" الفضائية وشركات معنية بإنتاج محركات الطائرات والمروحيات وأخرى تعمل على تصنيع وتصدير المواد في مجال الطيران والمنظومات الخاصة بتنظيم حركة الملاحة الجوية.

ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع على الموضوع تأكيده أن العقوبات الجديدة في حال تبنيها ستمنع الشركات الأمريكية من مواصلة أي اتصالات مع الشركات الروسية المعنية إلا بعد تلقي ترخيص خاص من حكومة الولايات المتحدة.

ويخطط ترامب لاتخاذ عدد من القرارات قبل رحيله عن السلطة، منها سحب القوات الأمريكية من أفغانستان والعراق، إضافة إلى إقالة عدد كبير من المسئولين في هيئات حكومية أمريكية.