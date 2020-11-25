توجيهات عاجلة للجيش الإسرائيلي تحسبًا لشن ضربة عسكرية أمريكية على إيران

كشف مسئول إسرائيلي رفيع المستوى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، تلقى تعليمات خلال الأسابيع الماضية برفع حالة الاستعداد القتالي تحسبًا لضربة عسكرية محتملة قد يوجهها الجيش الأمريكي إلى إيران، وذلك قبل مغادرة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، منصبه.
وبحسب موقع "أكسيوس" الأمريكي، فإن الحكومة الإسرائيلية وجهت جيش الاحتلال بالاستعداد تحسبًا لأي ضربات عسكرية يتم توجيهها لإيران من جانب الولايات المتحدة، حيث يتوقع المسئولون الإسرائيليون فترة حساسة للغاية قبل تنصيب بايدن في 20 يناير المقبل.
وكانت تقارير إعلامية أمريكية أفادت في وقت سابق، بأن ترامب ينوي توجيه ضربة عسكرية إلى إيران قبل مغادرته السلطة في يناير المقبل، حتى يضع بايدن الذي سيتسلم السلطة من بعده في مأزق مع النظام الإيراني الذي يعتبر عدو الولايات المتحدة اللدود.
ووافق البيت الأبيض، أمس، على تسليم بايدن، الموجز اليومي للرئيس، وهو عبارة عن تقارير سرية لجهاز المخابرات، التي خصصت إلى رئيس الولايات المتحدة، وذلك في إطار الخطوات المتبعة لنقل السلطة إلى إدارة بايدن الجديدة.
وقال مسئول بإدارة الرئيس ترامب، إن البيت الأبيض وافق على تسليم الموجز اليومي إلى بايدن، وفقًا لوكالة "رويترز".
وبموجب هذا القرار، سيتمكن من بايدن من الوصول إلى المعلومات المخابراتية بأن التهديدات التي تحدق بالأمن القومي حول العالم.
وقدم بايدن أمس، أعضاء إدارته الجديدة الذين عينهم منذ يومين، مؤكدًا استعدادهم للعمل من اليوم الأول من توليهم مسئولياتهم.
وقال بايدن في مؤتمر صحفي بمشاركة أعضاء إدارته الجدد إن "الفريق الجديد سيجعل بلادنا أقرب إلى حلفائها وسيعزز علاقاتنا بالعالم"، مضيفًا أن "الفريق الجديد للسياسة الخارجية والأمن القومي لديه إنجازات غير مسبوقة".
وأضاف: "لدينا أول امرأة ستقود مجتمع الاستخبارات وأول امرأة من أصل أفريقي تشغل منصب مندوبنا لدى الأمم المتحدة".
وتابع: "فريق السياسة الخارجية والأمن القومي بإدارتنا سيتولى إعادة الولايات المتحدة إلى دورها العالمي".
من جانبها، أكدت كامالا هاريس، نائبة جو بايدن، أن هناك سلسلة من التحديات تنتظر الإدارة الأمريكية الجديدة مع دخولها البيت الأبيض.
وألفتت هاريس إلى "الدور القيادي للولايات المتحدة في العالم لا بديل عنه"، مضيفة: "سنعيد تجديد وبناء تحالفات أمريكا من أجل أمننا القومي ومصالحنا".
وأشارت هاريس إلى أن هناك سلسلة من التحديات تنتظر الإدارة لدى دخولها البيت الأبيض، موضحة أن "التغير المناخي ومكافحة كورونا من أبرز التحديات".
وتابعت: "نبدأ مواجهة تحدياتنا بمكافحة جائحة كورونا واحتواء آثارها الاقتصادية".
وكانت ولايتا نيفادا وبنسلفانيا، أعلنتا في وقت سابق أمس فوز بايدن رسميًا في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب.
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