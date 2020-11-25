نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم سعر ومواصفات شاومي بوكو poco m3 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت شركه شاومي عن إطلاقها لهاتف شاومي poco m3 عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي كما أعلنت عن ميعاد طرحه بالأسواق وعن أسعاره المناسبة لجميع الفئات المتوسطة والحصول علي جميع الإمكانيات الحديثة في هاتف شاومي poco m3، فقد نجد مؤخرا أن شاومي أطلقت هاتفها الجديد 3 poco x3 NFC منذ فتره قليله والتي حاز الهاتف علي مبيعات هائله في فتره قليله جدا لذلك أطلقت شركه شاومي الهاتف الجديد شاومي poco m3 وأعلنت عنه وعن ميعاد النزول للأسواق والمواصفات التي سوف نشرحها لكم من خلال هذه المقالة.

مواصفات شاومي poco m3

أعلنت شركه شاومي عن مواصفات شاومي poco m3 الجديد والتي سوف نختصرها لكم كالاتي:

أبعاد الهاتف 162.3×77.3×9.6 ملي.

الهاتف يزن 198 جرام.

الهاتف مصنوع من البلاستيك بولي كاربونيت.

الهاتف يدعم شريحتين اتصال من نوع نانو.

الهاتف يدعم مكان لكارت ميموري 512 لزيادة مساحه الهاتف.

شاشه الهاتف من نوع ips lcd كما في انفينكس infinix note 8i وتأتي بحجم 6.53 بوصه بدقه 1080×2340 بكسل مع كثافه بكسلات تصل إلي 395 بكسل لكل بوصه وتتميز بأبعاد 19.5:9 كما تحصل علي مساحه تصل إلي 90.34% من الشاشة وتتميز بوجود طبقه حماية من نوع corning gorilla glass جيل ثالث.

الهاتف يدعم لمبه إشعارات.

الهاتف يدعم نظام تشغيل اند رويد 10.

الهاتف يدعم معالج من نوع كولاكم snap dragon كما في فيفو vivo v20 ويتميز المعالج بثماني النواة ومعالج رسومي اخر من نوع adreno 610.

الهاتف يأتي بنسختين الأولي ذاكره 46 جيجا و 4 جيجا رام والنسخة الثانية 128 جيجا و 4 جيجا رام أيضا من نوع ufs 2.1.

الكاميرا الخلفية للهاتف تدعم ثلاث كاميرات تتميز الأولي بدقه 48 ميجا بكسل والثانية بدقه 2 ميجا بكسل للتصوير لماكرو والثالثة بدقه 2 ميجا بكسل وهي الخاصة بالعزل بالإضافة إلى دعمها فلاش ليد.

الكاميرا الأمامية للهاتف تتميز بدقه 8 ميجا بكسل.

الهاتف يدعم بصمه الإصبع مدمجه بزر البور ويدعم أيضا بصمه الوجه.

الهاتف يدعم سماعات خارجيه استريو.

الهاتف يدعم بطاريه بسعة من نوع ليث يوم بول يمر بسعة 6000 أمبير وشاحن بقوه 18 وآت.

الهاتف سيتم طرحه بالون الأصفر والأسود والأزرق.

سعر شاومي poco m3

تم الإعلان علي هاتف شاومي poco m3 وعن بداية طرح الهاتف بالأسواق يوم 27 نوفمبر 2020 بأسعار تختلف من ناحيه الذاكرة وهي: