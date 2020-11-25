تستمر شركة الدانوب في تقديم أضخم العروض والتخفيضات على كافة المنتجات والسلع التجارية في جميع فروعها، ومن المعروف أن شركة الدانوب المحدودة عبارة عن سلسة من الأسواق المركزية المنتشرة في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية فيوجد لها فروع في مدينة جدة والرياض والمدينة المنورة ومكة وغيرها. عروض شركة الدانوب السعودية على بعض المواد الغذائية عرض كيلو من ميني معمول بسعر 40 ريال بدلاً من 50 ريال سعودي

عرض كيلو كاجو بسعر 50 ريال بدلاً من 90 ريالاً

عرض كيلو من الفلفل الأسمر “الأسود” بسعر 20 ريال بدلاً من 50 ريال سعودي

عرض كيلو من الهيل المطحون”الحبهان” بسعر 100 ريال سعودي بدلاً من 250 ريال سعودي

عرض 4 قطع من الخبز اللبناني بسعر ريالاً ونصف

عرض كيلو عروض شركة الدانوب السعودية على بعض المواد الغذائية

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تخفيضات الدانوب وأخر عروض الجمعة البيضاء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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