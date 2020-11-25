التحالف العربي: سفينة تجارية تعرضت لأضرار طفيفة بهجوم إرهابي

قال التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، إن سفينة تجارية تعرضت لأضرار طفيفة، نتيجة إصابتها بشظايا خلال هجوم إرهابي جرى إحباطه.

وقالت شركة أمبري البريطانية للأمن البحري في وقت سابق، إن ناقلة تشغلها اليونان أُصيبت من جراء لغم في البحر الأحمر شمالي الحدود اليمنية مباشرة، الأمر الذي ألحق أضرارا بهيكلها.

وأوضح التحالف العربي في اليمن، أن الأعمال الإرهابية لميليشيات الحوثي بدعم إيراني تهدد الملاحة والتجارة العالمية. وكان التحالف العربي قد أعلن الثلاثاء، تدمير 5 ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي الإيرانية في البحر الأحمر.

وقال التحالف العربي إنه تمكن من إزالة وتدمير الألغام الخمسة في منطقة جنوبي البحر الأحمر، موضحا أن الألغام المكتشفة إيرانية الصنع وهي من نوع "صدف".

وأوضح أنه تمكن من تدمير ما مجموعه 163 لغما بحريا زرعتها الميليشيات الانقلابية عشوائيا. وأكد التحالف أن الأعمال العدائية للميليشيات بدعم إيراني تهدد الأمن البحري في مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر.